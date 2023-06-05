Берлин, 5 июня, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Германия, которая ранее не собиралась поставлять Киеву истребители F-16, может изменить свою позицию по этому вопросу. Об этом заявил обороны ФРГ Борис Писториус в интервью DW (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Писториус

«Мы как раз сейчас находимся в фазе переосмысления и проверяем, что возможно, и что мы хотим и можем сделать. И думаю, мы определимся в ближайшие две недели», — приводит издание слова министра.

Отмечается, что при этом по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus без изменений — Германия не планирует этого делать.

Как передавало ИА Регнум, министр обороны Украины Алексей Резников в интервью японскому телеканалу NHK заявил, что Киев не сможет использовать американские истребители F-16 во время летнего наступления. По его словам, F-16 не изменят положение дел этим летом. Потребуется время, чтобы подготовить наших пилотов и не только их, уточнил он.

21 мая в интервью телеканалу N–TV на полях саммита «Группы семи» в Хиросиме канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что участие Германии в возможной поставке истребителей F-16 на Украину не обсуждается. Глава германского правительства напомнил, что таких самолётов у Берлина нет, при этом он приветствовал план обучения украинских пилотов полётам на истребителях F-16. По его мнению, это «важный сигнал» для России.