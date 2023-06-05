Москва, 5 июня, 2023, 17:06 — ИА Регнум. Роспотребнадзор начал расследование случаев отравления продукцией «Мистер сидр», сообщили 5 июня в ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Роспотребнадзор

Отмечается, что в связи с поступлением информации о случаях отравления сидром Роспотребнадзор незамедлительно принял меры реагирования.

«Начато расследование случаев отравления, продукция изымается из оборота», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В Роспотребнадозре напомнили, что иногда даже однократное употребление суррогатного алкоголя или других технических жидкостей может привести к гибели.

Как сообщало ИА Регнум, пострадавших от отравления суррогатным яблочным сидром в Ульяновской области увеличилось до 35 человек, 16 из них скончались, 14 находятся под наблюдением врачей в Димитровграде, ещё пятеро — в больницах областного центра.

Кроме того, два смертельных случая зафиксированы в Самарской области, два случая тяжёлых отравлений — в Удмуртии.