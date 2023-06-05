Самара, 5 июня, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Три человека доставлены в больницу в тяжёлом и среднетяжёлом состояниях после отравления сидром в Самарской области, сообщили 5 июня в пресс-службе регионального Минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

«В настоящее время в медицинском учреждении проходят лечение три пациента с отправлением после употребления сидра. Им оказывается необходимая медицинская помощь, состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести», — рассказала собеседница ТАСС.

Ранее пресс-служба СУ СК по Самарской области сообщила о двух погибших женщинах. По данным следствия, они употребляли напиток «Сидр», который поставлялся в магазины города с предприятия в Красноглинском районе Самары.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что число пострадавших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области возросло до 35 человек, 16 человек скончались.

Как передавало ИА Регнум, 5 июня стало известно о массовых отравлениях жителей Самарской, Ульяновской областей, а также Удмуртии из-за суррогатного спирта. По данным следствия, умершие пили сидр одного производителя.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего индивидуального предпринимателя из Самарской области Анара Г. в связи с поставкой опасного напитка в магазины. По предварительным данным, при изготовлении сидра вместо этилового спирта был применён метиловый.

Тем временем стало известно, что в Самаре полицейские остановили фуру, которая ехала на склад, чтобы забрать 810 литров напитка «Мистер сидр». Проводится изъятие сомнительной алкогольной продукции.