Москва, 5 июня, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Певица Алла Пугачёва, бежавшая за рубеж после начала СВО на Украине, плюнула в свою страну и народ. Российские люди ей этого не простят, заявила Народная артистка России Надежда Бабкина в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Михаил Терещенко/ТАСС Певица Надежда Бабкина

Бабкина призналась, что не может понять, как можно было пользоваться бешеной поддержкой со стороны Российского государства, а потом «взять и плюнуть на страну из-за границы». Поступок Пугачёвой шокировал певицу, стал для неё полной неожиданностью.

Она предположила, что Пугачёва уехала в Израиль из-за зависимости от мужа Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и желания сохранить свой брак. Но артист, заявила Бабкина, должен не просто песни петь, а оставаться со своим народом. Однако в случае с Пугачёвой народ, который «неистово любил» её и ходил на концерты, оказался предан.

«И народ не может этого простить, потому что им в лицо плюнули», — подчеркнула Бабкина.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Народный артист России Александр Пашутин заявил, что Пугачёва переоценила свою незаменимость, ведь в стране есть множество талантливых молодых исполнителей. Певица теперь способна лишь исходить ядом и поливать россиян грязью.