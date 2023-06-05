В Минобороны сообщили о новой атаке ВСУ на южнодонецком направлении
Минобороны РФ: ВСУ атаковали, введя в бой до трёх батальонных тактических групп с танками
Москва, 5 июня, 2023, 17:00 — ИА Регнум. На южнодонецком направлении ВСУ предприняли новые попытки проведения атак. Об этом 5 июня сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Противник предпринял новые попытки проведения атак в районах совхоза «Октябрь» и населённого пункта Новодонецкое», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ВСУ ввели в бой до трёх батальонных тактических групп, усиленных танками.
В Минобороны добавили, что группировка войск «Восток» успешно сдерживает наступление противника активными действиями подразделений, огнём артиллерии и ударами авиации.
Ранее официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, на южнодонецком направлении уничтожено до 300 украинских военнослужащих в результате безуспешной попытки наступления.
По его словам, 4 июня ВСУ предприняли попытку наступления, в котором были задействованы шесть механизированных и два танковых батальона. Противник не добился поставленных целей