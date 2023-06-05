Москва, 5 июня, 2023, 17:00 — ИА Регнум. На южнодонецком направлении ВСУ предприняли новые попытки проведения атак. Об этом 5 июня сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«Противник предпринял новые попытки проведения атак в районах совхоза «Октябрь» и населённого пункта Новодонецкое», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВСУ ввели в бой до трёх батальонных тактических групп, усиленных танками.

В Минобороны добавили, что группировка войск «Восток» успешно сдерживает наступление противника активными действиями подразделений, огнём артиллерии и ударами авиации.

Ранее официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, на южнодонецком направлении уничтожено до 300 украинских военнослужащих в результате безуспешной попытки наступления.

По его словам, 4 июня ВСУ предприняли попытку наступления, в котором были задействованы шесть механизированных и два танковых батальона. Противник не добился поставленных целей