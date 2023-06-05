Донецк, 5 июня, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Попытки украинских войск в течение 4 июня прорвать оборону Вооружённых сил России на южно-донецком направлении не увенчались успехом. Об этом 5 июня сообщила пресс-служба Минобороны России.

Константин Михальчевский/РИА Новости Военнослужащие ВС РФ

Отмечается, что в результате комплексного огневого поражения ВСУ понесли значительные потери и к утру 5 июня были отброшены на исходные позиции. Противник несёт потери как в живой силе, так и технике.

«Только 31-я механизированная бригада ВСУ, атаковавшая в районе населенного пункта Нескучное, потеряла более 250 военнослужащих, 16 танков, 24 боевые бронированные машины, в том числе три БМП «Бредли», — говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме этого были взяты в плен пять военнослужащих ВСУ.

В пресс-службе добавили, что противник предпринял новые попытки проведения атак на южно-донецком направлении около совхоза «Октябрь» и населённого пункта Новодонецкое введя в бой до трех батальонных тактических групп, которые были усилены танками.

Наступление противника успешно сдерживается активными действиями подразделений, огнём артиллерии и ударами авиации группировки войск «Восток», уточнили в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, в ходе контрбатарейной борьбы Вооружённые силы России уничтожили две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, которые наносили удары по российской территории. Помимо этого, в ходе контрбатарейной борьбы было подавлено пять украинских миномётных взводов, а также уничтожены боевая машина РСЗО «Град» около города Волчанск Харьковской области.

По информации Минобороны России, 4 июня противник предпринял безуспешную попытку крупномасштабного наступления на южнодонецком направлении. Так, ВСУ задействовали шесть механизированных и два танковых батальона. Противник поставленных целей не добился.

В результате активных действий подразделений группировки войск «Восток» в районе населённого пункта Новодаровка Запорожской области, а также Нескучное в ДНР противник понёс значительные потери. За сутки на данном направлении уничтожено до 300 украинских военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронированных машин, а также 14 автомобилей, сообщили в Минобороны России.