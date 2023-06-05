Москва, 5 июня, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина находится на плановом обследовании, сообщила 5 июня корреспонденту ИА Регнум дочь Ольга Шукшина.

Руслан Кривобок/РИА Новости Лидия Федосеева-Шукшина

«Лидия Николаевна находится на плановом обследовании в одном из лучших профилактических учреждений. Она в надёжных руках. Давайте не будем мешать профессионалам делать своё дело и создавать информационный шум вокруг этого повода. Я как дочь с ней постоянно, круглосуточно и неотступно. Всё будет хорошо, и спасибо всем огромное за понимание», — сказала дочь актрисы.

Ранее в СМИ появилась информация об экстренной госпитализации Федосеевой-Шукшиной. В частности, Telegram-канал 112 написал, что актрису, по его данным, госпитализировали в реанимацию одной из московских клиник с предварительным диагнозом «инсульт».

Лидия Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде. Актриса снялась в десятках кинокартин, в том числе «Они сражались за Родину», «Трын-трава», «Виват, гардемарины!», «12 стульев» и других. В 1984 году получила почётное звание «Народная артистка РСФСР».