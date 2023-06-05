Москва, 5 июня, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не делал никакого «обращения» к гражданам страны, появившиеся в эфире ряда радиостанций сообщения стали результатом их взлома, сообщил 5 июня журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Да, это был взлом действительно. Нам об этом известно. Сейчас срочно вещателей информируют соответствующие ведомства об этом», — сказал Песков РИА Новости.

Он добавил, что контроль над вещанием восстановлен.

Ранее сообщалось, что в эфире нескольких радиостанций в Белгородской, Воронежской и Ростовской областях транслировалось «обращение» президента, в котором глава государства «заявил» о введении военного положения.

Цель этой провокации — посеять панику среди мирных жителей, отмечали в оперштабе Белгородской области. В правительстве Воронежской области в свою очередь отметили, что распространённая в результате взломов информация не соответствует действительности, а ситуация в регионе полностью контролируется властями и правоохранительными органами.