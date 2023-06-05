Уфа, 5 июня, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов подал в отставку. Об этом 5 июня сообщает пресс-служба команды.

Александр Вильф/РИА Новости Шамиль Газизов

«Шамиль Газизов подал в отставку с поста генерального директора клуба, взяв всю вину на себя за результаты команды в нынешнем сезоне», — говорится в сообщении.

В сезоне 2021/22 «Уфа» играла в Российской премьер-лиге (РПЛ). В стыковых матчах команда проиграла «Оренбургу» и вылетела в Первую лигу. В сезоне 2022/23 клуб занял 16-е место и выбыл во Вторую лигу. В октябре 2022 года в «Уфе» сменился главный тренер: вместо Дениса Попова команду возглавил Арслан Халимбеков.

Газизов был генеральным директором «Уфы» с 2012 по 2020 год. При нём клуб впервые вышел в РПЛ, а по итогам сезона 2017/18 занял шестое место в турнирной таблице.

С июля по декабрь 2020 года Газизов был генеральным директором московского «Спартака», а в марте 2021 года вернулся в «Уфу».