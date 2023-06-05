Барнаул, 5 июня, 2023, 16:43 — ИА Регнум. Пожар произошел на подстанции Смазнево в Алтайском крае, сообщил 5 июня глава Залесовского муниципального округа Александр Пластеев в Telegram-канале.

Кадр из видео из телеграм-канала главы Залесовского муниципального округа Александра Пластеева Пожар на подстанции в Смазнево.

По его словам, в результате округ остался без света.

«Сейчас тушат пожар на подстанции, после этого перейдут на резерв», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 5 июня произошёл пожар в здании отдела ГИБДД в Железнодорожном районе Красноярска. По предварительным данным, в одном из кабинетов произошло короткое замыкание электропроводки. Пожарные потушили огонь за 40 минут. Пострадавших в результате инцидента не было.