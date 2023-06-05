Таганрог, Ростовская область, 5 июня, 2023, 16:39 — ИА Регнум. В Таганроге Ростовской области беспилотник, потерявший управление, упал на пустырь, пострадавших и разрушений нет, сообщила 5 июня пресс-секретарь губернатора региона Ирина Четвертакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

По её словам, инцидент произошёл 3 июня, передает РИА Новости.

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5 июня стало известно, что на автотрассе М3 «Украина» на 299-м км (Жиздра) и на 283-м км (Думиничи) упали два беспилотных летательных аппарата. По словам губернатора Калужской области Владислава Шапши, детонации не произошло, на месте работают сотрудники оперативных служб.

Накануне над Крымом системы ПВО сбили пять беспилотников. Жертв и пострадавших удалось избежать, при этом в Джанкое в результате падения одного из беспилотных летательных аппаратов были выбиты стёкла в трёх домах частного сектора и двух автомобилях.

Самый громкий случай произошёл утром, 30 мая. В Москву и Подмосковье залетели боевые беспилотники. В Министерстве обороны сообщили, что всего было восемь дронов, из которых пять сбили под Москвой, а три нейтрализовали с помощью системы радиоэлектронной борьбы.

В Москве от БПЛА незначительно пострадали несколько зданий. Два человека обратились за медпомощью, её оказали на месте, госпитализация не потребовалась.