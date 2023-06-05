Эксперт: Киев сможет «объяснить» Бельгии попадание винтовок к боевикам РДК
Военный эксперт Михайловский: Запад беспокоит попадание натовского оружия нерегулярным формированиям
Брюссель, 5 июня, 2023, 18:12 — ИА Регнум. Считать, что Запад не в курсе, кому и зачем поставляется их вооружением, наивно, заявил ИА Регнум военный эксперт Александр Михайловский, комментируя расследование Бельгии о применении бельгийского оружия при нападении украинских боевиков на Белгородскую область.
«Скажем, противорадиолокационные ракеты HARM использовались ВСУ при ударах по Белгородской области прошлой осенью. И никого это не смутило», — напомнил эксперт.
Ранее боевики так называемого «Русского» добровольческого корпуса» при атаке на Белгородскую область использовали бельгийские штурмовые винтовки, поставленные Брюсселем для ВСУ. Власти Бельгии заявили о намерении потребовать у Киева объяснений, так как, по их словам, поставляли украинской стороне оружие для «обороны».
Это «недовольство» Запада носит исключительно внешний характер и вряд ли повлияет на ход поставок Вооруженным силам Украины, полагает Михайловский.
«Весьма сомнительно, что Киев вообще бы решился на то, чтобы задействовать вооружения производства НАТО без согласия со стороны Пентагона», — указал военный эксперт.
Он напомнил о том, что при атаке на Грайворонский округ Белгородской области в мае РДК использовали поставленные украинской армии бронеавтомобили Maxx Pro американского производства — и этот факт не вызвал никаких вопросов у Белого дома и Пентагона.
«Использование тех же Maxx Pro, скорее всего получило негласное одобрение сверху. Поэтому все эти осуждающие заявления, которые следуют с Запада — это попытка «умыть руки», — отметил Михайловский. — Мол, наша совесть чиста, мы погрозили, вообще не при делах, но мы, конечно, осуждаем. Поэтому ждать, что Запад пересмотрит политику вооружения ВСУ из-за таких инцидентов, точно не стоит».
ВСУ расширяют номенклатуру вооружений, которые используются для атак на территорию России, подчеркнул эксперт. Как сообщили в Минобороны России, 4 июня были уничтожены два самоходных артиллерийских орудия Crab польского производства, используемых ВСУ для обстрелов Белгородской области. Но не стоит ждать, что в Польше эта информация вызовет осуждение.
«Единственное, что может вызвать некоторое «волнение» на Западе — это вопрос вооружения Киевом неких иррегулярных формирований. Украинскому руководству придётся признать, что эти группы — часть ВСУ, или ему придётся признать, что Киев вооружает неизвестные группировки и обманывает западных партнёров», — рассуждает Михайловский.
Но из этой «вилки» можно легко выйти, полагает эксперт. «Например, Киев может сказать, что оружие было отбито у ВСУ в бою российскими войсками, а потом захвачено боевиками «РДК». Или вообще сказать, что всё это «фейк и российская пропаганда».
«Или сказать, что эти боевики купили бельгийские штурмовые винтовки где-то ещё, а всё переданное ВСУ используется только ВСУ. Словом — выйти из положения можно, поскольку, повторюсь, Запад здесь явно в деле», — объяснил эксперт.
Впрочем, добавил Михайловский, раньше действительно имели место случаи, когда западные вооружение попадали в руки «не тех» адресатов. Например, в 2018 году гранатомёты APILAS французского производства, поставленные Иордании, появились на вооружении боевиков, действующих на юге Сирии. Иордания и другие арабские страны, вооружавшие сирийских террористов, в последствии не столкнулись с какими-либо проблемами. Так что США и странам Европы не привыкать вооружать различных террористов через посредников, констатировал он.
Схожего мнения придерживается и политолог Игорь Шатров. В беседе с ИА Регнум эксперт указал, что Бельгия лишь пытается снять с себя ответственность за нападения на международно признанную российскую территорию. При этом для Запада само собой разумеющимся остается использование тех же вооружений в новых российских регионах — в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Как бы то ни было, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо официально поручил спецслужбам прояснить вопрос использования переданного Украине вооружения — а именно штурмовых винтовок FN SCAR. Глава минобороны Людивин Дедондер и министр иностранных дел Хаджа Лабиб подчеркнули, что поставки предназначены для обороны и его нельзя использовать на территории России.