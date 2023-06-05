Брюссель, 5 июня, 2023, 18:12 — ИА Регнум. Считать, что Запад не в курсе, кому и зачем поставляется их вооружением, наивно, заявил ИА Регнум военный эксперт Александр Михайловский, комментируя расследование Бельгии о применении бельгийского оружия при нападении украинских боевиков на Белгородскую область.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения Киевскому режиму

«Скажем, противорадиолокационные ракеты HARM использовались ВСУ при ударах по Белгородской области прошлой осенью. И никого это не смутило», — напомнил эксперт.

Ранее боевики так называемого «Русского» добровольческого корпуса» при атаке на Белгородскую область использовали бельгийские штурмовые винтовки, поставленные Брюсселем для ВСУ. Власти Бельгии заявили о намерении потребовать у Киева объяснений, так как, по их словам, поставляли украинской стороне оружие для «обороны».

Это «недовольство» Запада носит исключительно внешний характер и вряд ли повлияет на ход поставок Вооруженным силам Украины, полагает Михайловский.

«Весьма сомнительно, что Киев вообще бы решился на то, чтобы задействовать вооружения производства НАТО без согласия со стороны Пентагона», — указал военный эксперт.

Он напомнил о том, что при атаке на Грайворонский округ Белгородской области в мае РДК использовали поставленные украинской армии бронеавтомобили Maxx Pro американского производства — и этот факт не вызвал никаких вопросов у Белого дома и Пентагона.

«Использование тех же Maxx Pro, скорее всего получило негласное одобрение сверху. Поэтому все эти осуждающие заявления, которые следуют с Запада — это попытка «умыть руки», — отметил Михайловский. — Мол, наша совесть чиста, мы погрозили, вообще не при делах, но мы, конечно, осуждаем. Поэтому ждать, что Запад пересмотрит политику вооружения ВСУ из-за таких инцидентов, точно не стоит».

ВСУ расширяют номенклатуру вооружений, которые используются для атак на территорию России, подчеркнул эксперт. Как сообщили в Минобороны России, 4 июня были уничтожены два самоходных артиллерийских орудия Crab польского производства, используемых ВСУ для обстрелов Белгородской области. Но не стоит ждать, что в Польше эта информация вызовет осуждение.

«Единственное, что может вызвать некоторое «волнение» на Западе — это вопрос вооружения Киевом неких иррегулярных формирований. Украинскому руководству придётся признать, что эти группы — часть ВСУ, или ему придётся признать, что Киев вооружает неизвестные группировки и обманывает западных партнёров», — рассуждает Михайловский.

Но из этой «вилки» можно легко выйти, полагает эксперт. «Например, Киев может сказать, что оружие было отбито у ВСУ в бою российскими войсками, а потом захвачено боевиками «РДК». Или вообще сказать, что всё это «фейк и российская пропаганда».

«Или сказать, что эти боевики купили бельгийские штурмовые винтовки где-то ещё, а всё переданное ВСУ используется только ВСУ. Словом — выйти из положения можно, поскольку, повторюсь, Запад здесь явно в деле», — объяснил эксперт.

Впрочем, добавил Михайловский, раньше действительно имели место случаи, когда западные вооружение попадали в руки «не тех» адресатов. Например, в 2018 году гранатомёты APILAS французского производства, поставленные Иордании, появились на вооружении боевиков, действующих на юге Сирии. Иордания и другие арабские страны, вооружавшие сирийских террористов, в последствии не столкнулись с какими-либо проблемами. Так что США и странам Европы не привыкать вооружать различных террористов через посредников, констатировал он.

Схожего мнения придерживается и политолог Игорь Шатров. В беседе с ИА Регнум эксперт указал, что Бельгия лишь пытается снять с себя ответственность за нападения на международно признанную российскую территорию. При этом для Запада само собой разумеющимся остается использование тех же вооружений в новых российских регионах — в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Как бы то ни было, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо официально поручил спецслужбам прояснить вопрос использования переданного Украине вооружения — а именно штурмовых винтовок FN SCAR. Глава минобороны Людивин Дедондер и министр иностранных дел Хаджа Лабиб подчеркнули, что поставки предназначены для обороны и его нельзя использовать на территории России.