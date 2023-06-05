Москва, 5 июня, 2023, 18:31 — ИА Регнум. Не исключено, что коалиция «ястребов» в Вашингтоне убедит администрацию президента США Джозефа Байдена настоять на отправке немецких истребителей на Украину. Об этом корреспонденту ИА Регнум 5 июня заявил бывший депутат бундестага Вальдемар Гердт.

Фото из личного архива Вальдемар Гердт

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что в Берлине могут пересмотреть позицию в вопросе таких поставок в течение ближайших двух недель. По его словам, в настоящее время Берлин находится в «фазе переосмысления» и изучает, что он хочет и может сделать.

Как полагает Гердт, единственный стопроцентный фактор, который заставит правительство Германии пересматривать свои решения о поставках истребителей киевскому режиму, является мнение «вашингтонского обкома».

«Его (Писториуса — прим. ИА Регнум) расплывчатые высказывания свидетельствуют о том, что нет суверенного решения, — констатировал Гердт. — Он бы хотел не поставлять эти самолеты и не вмешиваться. Он понимает, чем это чревато для немецкой экономики, для немецкого народа. Но он не самостоятелен. И если ему позвонят и скажут поставить, он поставит».

По словам бывшего депутата бундестага, «миру надо понять», что Германия — колония, оккупированная страна, которая обязана подчиняться мнению оккупантов.

В то же время он предположил, что, скорее всего, пока Вашингтон не будет настаивать на поставках немецких истребителей на Украину.

«Но последнее время логики в принимаемых решениях мы не видим. Так что вполне возможно, что коалиция «ястребов» в Вашингтоне всё-таки убедит элиту довести конфликт между НАТО и Россией до горячей фазы. А это будет очень страшное решение», — сказал политик.

При этом он уточнил, что если Берлин всё-таки примет решение отправить истребители на Украину, то в самой ФРГ увеличится протестный потенциал.

«Но огромное давление СМИ с помощью методик подавления инакомыслия просто зашкаливает. Так что несогласных попробуют заставить замолчать», — подытожил Гердт.

Ранее, ИА Регнум сообщало о том, что Киев неоднократно обращался к Западу с просьбами предоставить ему истребители. Ещё 9 марта 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что его страна очень нуждается в этом виде самолетов. Позже, 29 мая начальник авиации командования ВВС Украины Сергей Голубцов, что заявил, что при контрнаступлении ВСУ потребуется три-четыре эскадрильи истребителей F-16, в каждой из которых будет по 12-16 самолётов. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина нуждается в 120 западных истребителях. В первую очередь речь идет об американских F-16.

Впрочем позже, Резников был вынужден признать, что F-16 не изменят положения дел летом 2023 года, так как Украине потребуется время, чтобы подготовить пилотов и «не только их». Если верить министру обороны Украины, Киев будет готов использовать эти истребители лишь осенью или зимой 2023 года.