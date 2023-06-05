Самара, 5 июня, 2023, 16:27 — ИА Регнум. В Самаре полицейские остановили фуру с накладной на 18 тыс. литров алкогольного напитка «Мистер Сидр». Об этом 5 июня сообщили в МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«В процессе проверки документов и осмотра полуприцепа транспортного средства полицейские обнаружили товарную накладную на получение 18 тысяч литров алкогольной продукции под маркой «Мистер Сидр», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в машине также находились коробки с пластиковыми кегами под аналогичной маркировкой общим объёмом 810 литров.

Грузовой автомобиль был остановлен сотрудниками ДПС в Самаре на 23-м километре Московского шоссе. После этого сотрудники полиции выехали по адресу складского помещения, указанному в документах. В настоящее время там проводится осмотр и изъятие продукции.

Как сообщало ИА Регнум, июня стало известно о массовых отравлениях жителей Самарской и Ульяновской областей из-за суррогатного спирта. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что число пострадавших от отравления сидром в Ульяновской области возросло до 35 человек, 16 человек скончались.

В Самарской области сообщили о гибели двух женщин в Новокуйбышевске. Также два случая отравления сидром были зафиксированы и в Удмуртии.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего индивидуального предпринимателя из Самарской области Анара Г. в связи с поставкой опасного напитка в магазины. Его допрашивают. По предварительным данным, при изготовлении сидра вместо этилового спирта был применён метиловый.