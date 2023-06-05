Екатеринбург, 5 июня, 2023, 16:33 — ИА Регнум. Представитель группы «Три дня дождя» IZBA написал в своём Telegram-канале о закрытии проекта на неопределенный срок и отмене всех запланированных концертов после инцидента в Екатеринбурге.

Кадр из видео с канала: вМесте. Вокалист группы Три дня дождя — Глеб Викторов.

«Проект закрыт на неопределенный срок, все концерты отменяем», — говорится в Telegram-канале.

Отмечается, что последнее шоу группы не состоялось из-за вокалиста Глеба Викторова.

«Он был пьяный, а не под наркотиками. Причем выпил он немного, сейчас будем разбираться то ли печень остановилась, то ли психика не выдержала. За 20 минут до концерта он был в порядке. Я лично не выпустил бы на сцену, если бы чувствовал, что будет так!» — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина не покидала Россию и не собирается. Она опровергла сообщение об отъезде, которое распространил ряд Telegram-каналов. По мнению Арбениной, там выдают свои фантазии за действительность. Арбенина подчеркнула, что оставаясь в стране, разделяет сложившуюся ситуацию. Певица также призвала СМИ опираться в новостях на факты.