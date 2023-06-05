Киев, 5 июня, 2023, 16:29 — ИА Регнум. ВСУ понесли значительные потери в живой силе и технике при попытке наступления на южном участке фронта и президенту Украины Владимиру Зеленскому не удастся скрыть эти потери от США, заявил 5 июня в трансляции на своём YouTube-канале Олег Соскин, экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы.

(сс) УчастникВодник Олег Соскин, бывший советник Кучмы.

«Зачем вы врёте? Из космоса всё видно, Запад это всё опубликует — сколько танков потеряно, сколько бронемашин и всего остального. Но тогда, Зеленский, ваше враньё будет выглядеть ещё хуже», — сказал Соскин.

Ранее 5 июня в Минобороны России сообщили, что 4 июня ВСУ предприняли попытку крупномасштабного наступления на пяти участках фронта на южнодонецком направлении. Своих задач противник не добился, успеха не имел, потери ВСУ составили до 250 человек, отметили в ведомстве.

Официальный представитель ВСУ в комментарии Reuters заявил, что эта информация не соответствует действительности.

Как сообщалось ранее, 4 июня Олег Соскин заявил, что из-за некомпетентности и провалов в работе правительства Украины в стране растёт число недовольных действующим президентом. Против него «выстраивается внутренний фронт, поскольку он уже всем надоел», а конкурентом действующего главы государства может стать мэр Киева Виталий Кличко, сказал Соскин.