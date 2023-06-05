Москва, 5 июня, 2023, 16:34 — ИА Регнум. Вся смертельно опасная продукция «Мистер Сидр» должна быть изъята из оборота после массового отравления алкоголем. Такое поручение отдала глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает 5 июня РИА Новости со ссылкой на ведомственный документ.

Глава Роспотребнадзора Попова поручила изъять из оборота весь самарский сидр
Government.ru
Анна Попова

Попова поручила всем региональным управлениям Роспотребнадзора предупредить организации, занимающиеся оборотом пищевых продуктов, о выявлении опасной пивной продукции «Мистер Сидр», изготовленной компанией «АНДИ». Организациям будут выданы предписания о приостановлении реализации сидра.

В документе также говорится о необходимости незамедлительно проинформировать Роспотребнадзор в случае, если сидр продолжат продавать.

Как сообщало ИА Регнум, ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что число пострадавших от отравления суррогатным яблочным сидром в регионе увеличилось до 35 человек, 16 из них скончались, 14 находятся под наблюдением врачей в Димитровграде, ещё пятеро — в больницах областного центра. Два смертельных случая зафиксированы в Самарской области, два случая тяжёлых отравлений — в Удмуртии.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Задержан предприниматель Анар Г., занимавшийся производством спиртного напитка.