Москва, 5 июня, 2023, 16:34 — ИА Регнум. Вся смертельно опасная продукция «Мистер Сидр» должна быть изъята из оборота после массового отравления алкоголем. Такое поручение отдала глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает 5 июня РИА Новости со ссылкой на ведомственный документ.

Government.ru Анна Попова

Попова поручила всем региональным управлениям Роспотребнадзора предупредить организации, занимающиеся оборотом пищевых продуктов, о выявлении опасной пивной продукции «Мистер Сидр», изготовленной компанией «АНДИ». Организациям будут выданы предписания о приостановлении реализации сидра.

В документе также говорится о необходимости незамедлительно проинформировать Роспотребнадзор в случае, если сидр продолжат продавать.

Как сообщало ИА Регнум, ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что число пострадавших от отравления суррогатным яблочным сидром в регионе увеличилось до 35 человек, 16 из них скончались, 14 находятся под наблюдением врачей в Димитровграде, ещё пятеро — в больницах областного центра. Два смертельных случая зафиксированы в Самарской области, два случая тяжёлых отравлений — в Удмуртии.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Задержан предприниматель Анар Г., занимавшийся производством спиртного напитка.