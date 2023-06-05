Москва, 5 июня, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Пятеро жителей Москвы задержаны по подозрению в пособничестве телефонным мошенникам с Украины. Об этом 5 июня сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

МВД Телефонное мошенничество

«Задержаны пятеро жителей столичного региона, которые обеспечивали работу специального оборудования для подмены телефонных номеров», — сказала Волк.

Отмечается, что сотрудники МВД провели обыски в четырёх квартирах в Москве, Дмитрове и Красногорске, в которых изъяли более 10 тыс. SIM-карт различных операторов, GSM-шлюзы, компьютеры, модемы и другое оборудование.

По данным ведомства, по указанию зарубежных работодателей задержанные покупали GSM-шлюзы и активировали SIM-карты операторов сотовой связи. Благодаря этому можно было менять телефонный номер афериста, звонившего из-за границы, на российский и оставаться анонимными. Если SIM-карта блокировалась, её заменяли на новую.

По словам Волк, мошенники с помощью своих пособников звонили гражданам и представлялись сотрудниками банков или правоохранительных органов. Они убеждали людей, что нужно перевести средства на так называемые безопасные счета, чтобы обезопасить их.

Ранее Волк сообщила, что мошенники начали использовать новую схему. Сначала они убеждают человека, что на его имя оформляют кредиты, а затем разыгрывают спектакль с фальшивым похищением и реальным выкупом.