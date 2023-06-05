Ульяновск, 5 июня, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Число пострадавших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области возросло до 35 человек, 16 человек скончались, сообщил 5 июня губернатор региона Алексей Русских.

УМВД России по Ульяновской/ТАСС Алкогольная продукция «Мистер Сидр» в магазине

«По последней информации, пострадало 35 человек: 25 — в Димитровграде, 9 — в Ульяновске, один в Новой Малыкле. 16 человек скончалось», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Русских сообщил, что среди пострадавших есть несовершеннолетняя девушка. «Правоохранителям предстоит выяснить, как она приобрела алкогольсодержащий напиток», — отметил глава региона.

По его словам, Минздрав региона разослал специальные инструкции для экипажей скорой помощи при обнаружении пациентов с отравлениями, а в стационарах области созданы резервные терапевтические, гемодиализные и реанимационные койки.

Также ульяновский губернатор сообщил, что сотрудники МВД проведут профилактические рейды по всем пунктам продажи алкоголя, начиная с так называемых «разливаек».

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня стало известно о массовых отравлениях жителей Самарской и Ульяновской областей из-за суррогатного спирта.

Ранее губернатор Ульяновской области приводил данные, что в регионе от отравления сидром пострадали 22 человека, в том числе восемь человек скончались. А СУ СК по Самарской области сообщило о гибели двух женщин в Новокуйбышевске. Также два случая отравления сидром были зафиксированы и в Удмуртии.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего индивидуального предпринимателя из Самарской области Анара Г. в связи с поставкой опасного напитка в магазины. Его допрашивают. По предварительным данным, при изготовлении сидра вместо этилового спирта был применён метиловый.