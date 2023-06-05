Москва, 5 июня, 2023, 16:06 — ИА Регнум. В Москве экстренно госпитализировали народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину, передаёт Telegram-канал «112».

Дарья Драй ИА REGNUM Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина

По его данным, актрису госпитализировали в реанимацию одной из московских клиник с предварительным диагнозом «инсульт».

В настоящее время врачи проводят полное обследование.

Как сообщало ИА Регнум, летом 2019 года Федосеева-Шукшина была доставлена в клинику после того, как её самочувствие резко ухудшилось во время отдыха в Болгарии.

В СМИ появилась информация о том, что у актрисы произошёл сердечный приступ. Однако её дочь Мария Шукшина опровергла эту информацию.