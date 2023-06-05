Москва, 5 июня, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Ушёл из жизни российский писатель, сценарист, драматург, автор сценариев к мультфильмам «Фильм, фильм, фильм», «Незнайка на Луне», «Горшочек каши» Владимир Голованов. Об этом 5 июня сообщило агентство «Интерфакс», ссылаясь на шеф-редактора «Союзмультфильма» Сергея Капкова.

Отмечается, то Владимир Голованов скончался на 84-м году жизни.

Владимир Антонович Голованов — заслуженный деятель искусств России, поэт, драматург, педагог, один из организаторов Открытого российского фестиваля анимации в Суздале. Родился 11 декабря 1939 года в Новосибирске. В 1963 году стал выпускником ВГИК, в 1970 окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров при ВГИКе. Его дебютом в мультипликации стала работа «Фильм, фильм, фильм».

Был автором сценариев мультфильмов «Незнайка на Луне», «Жихарка», «Фильм, фильм, фильм», «Девочка и медведь», «Евстифейка-волк», «Великан-эгоист», «Зимовье зверей», «Горшочек каши», «Потерялась птица в небе», «Бескрылый гусёнок», «Ночь перед Рождеством», «Лукоморье. Няня», «Желтухин», «Снегурочка», «Сказка про Ёлочку», «Он и Она» и других.