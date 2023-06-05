Москва, 5 июня, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Одним из гостей музыкального шоу «Соль», которое возвращается в эфир РЕН ТВ, станет певец SHAMAN, сообщили представители телеканала 5 июня.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певец Shaman

Ведущими программы в новом сезоне станут рок-музыкант Александр Ф. Скляр и рэпер Рич. Формат передачи по-прежнему предусматривает не только исполнение композиций, но и общение гостей с ведущими на разные, в том числе остросоциальные, темы, отметили на РЕН ТВ.

Приглашать в эфир предполагается представителей самых разных жанров — от рока и панк-рока до рэпа, нуар-шансона и фолка. В частности, в эфире должны появиться «Пилот», КняZz, «Анимация», Валерий Кипелов, Сергей Бобунец, Джанго и Uma2rman.

Программа будет выходить еженедельно по пятницам, в ночном эфире. Первый выпуск запланирован на 9 июня.

Как сообщалось ранее, в мае 2023 года SHAMAN принял участие в проекте «Русские чтения Победы» в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне. Отрывки из произведений авторов военных лет, фронтовиков и современных литераторов читали политики, общественные деятели и артисты, в том числе руководители фракций «Единая Россия» и «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Владимир Васильев и Сергей Миронов, актеры Антон Шагин и Георгий Мартиросян, поэт Влад Маленко.