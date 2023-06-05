Москва, 5 июня, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Западные страны используют зелёную тематику для достижения своих целей, раскручивая антироссийскую истерию. Такое мнение высказал директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв на сессии ХIV Международного форума «Экология» в Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

«К сожалению, то, с чем мы сталкиваемся на международной арене, вызывает у нас неприятные впечатления. Прежде всего, попытки США, Евросоюза и их сателлитов использовать природоохранную и экологическую тематику для достижения своих целей, раскручивания антироссийской истерии», — приводит его слова РИА Новости.

Дипломат напомнил, что Запад насыщает различные природоохранные международно-правовые инструменты вопросами, которые не имеют отношения к повестке, например правами человека или гендерного равенства.

Как передавало ИА Регнум, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что странам Евросоюза придётся отказаться от «зелёной повестки» ради покупки у США «грязных» нефти и газа. По его словам, прежде «зелёная повестка» мешала США бороться за энергетический рынок Европы, однако после санкций в отношении российских энергоресурсов ситуация изменилась. Теперь для Америки наступило самое время поставлять Старому Свету свои «грязные» нефть и газ, написал Медведев.