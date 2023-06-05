Заявление Зеленского о России шокировало китайцев
Жителей Китая разозлило стремление Зеленского вбить клин между Москвой и Пекином
Пекин, 5 июня, 2023, 15:42 — ИА Регнум. Читатели китайского издания Guancha раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его стремление испортить отношения между Китаем и Россией.
Ранее Зеленский заявил, что Китай «больше и мощнее» России и может сыграть важную роль в достижении мира.
«Вы просто хотите вбить клин между Китаем и Россией. Даже не надейтесь», — пишет один из читателей.
«Украина начала устраивать теракты в России, так каких действий она ожидает от Китая?» — задался вопросом ещё один.
«Любой проницательный человек может с первого взгляда понять: это делается, чтобы испортить отношения между Китаем и Россией», — отметил третий.
Как сообщало ИА Регнум, ранее спецпредставитель по делам Евразии Ли Хуэй призвал добиться немедленного прекращения огня на Украине с сохранением за Россией её новых регионов.
Он призвал правительства стран Европы быстро действовать для прекращения конфликта на Украине, пока он не разросся.
Также Ли Хуэй заявил, что Пекин в вопросе украинского кризиса всегда следовал целям и принципам Устава ООН, неизменно придерживался объективной и справедливой позиции и активно продвигал мирные переговоры.