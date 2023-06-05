Пекин, 5 июня, 2023, 15:42 — ИА Регнум. Читатели китайского издания Guancha раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его стремление испортить отношения между Китаем и Россией.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Ранее Зеленский заявил, что Китай «больше и мощнее» России и может сыграть важную роль в достижении мира.

«Вы просто хотите вбить клин между Китаем и Россией. Даже не надейтесь», — пишет один из читателей.

«Украина начала устраивать теракты в России, так каких действий она ожидает от Китая?» — задался вопросом ещё один.

«Любой проницательный человек может с первого взгляда понять: это делается, чтобы испортить отношения между Китаем и Россией», — отметил третий.

Как сообщало ИА Регнум, ранее спецпредставитель по делам Евразии Ли Хуэй призвал добиться немедленного прекращения огня на Украине с сохранением за Россией её новых регионов.

Он призвал правительства стран Европы быстро действовать для прекращения конфликта на Украине, пока он не разросся.

Также Ли Хуэй заявил, что Пекин в вопросе украинского кризиса всегда следовал целям и принципам Устава ООН, неизменно придерживался объективной и справедливой позиции и активно продвигал мирные переговоры.