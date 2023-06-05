Вашингтон, 5 июня, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Пентагон внимательно следит за атаками Киева внутри России и не исключает риска эскалации конфликта, заявил 5 июня председатель комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

Иван Шилов ИА REGNUM Марк Милли

«Риск эскалации существует всегда, США очень и очень внимательно наблюдают за этими событиями», — сказал он в интервью телеканалу CNN, отвечая на соответствующий вопрос.

Милли добавил, что происходящее представляет экзистенциальную угрозу самому существованию Украины и «имеет ещё большее значение для остального мира».

Как сообщало ИА Регнум, обстрелы Белгородской области со стороны ВСУ продолжаются с начала спецоперации, также в регион неоднократно проникали украинские диверсанты.

Так, за одно только 1 июня ВСУ ударили по Шебекино 850 снарядами, что стало самым большим количеством за всё время. Позднее украинские войска выпустили ещё 371 снаряд.

Сегодня, 5 июня, украинские военные утром обстреляли село Новая Таволжанка и город Шебекино из РСЗО «Град» и ствольной артиллерии.