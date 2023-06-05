Москва, 5 июня, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Не исключено, что попытка государственного переворота в Киргизии, предотвращенная местными спецслужбами, может объясняться намерением коллективного Запада подорвать позиции России в регионе. Об этом корреспонденту ИА Регнум 5 июня заявил политолог Марс Сариев (Киргизия), комментируя высказывание пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что в Кремле внимательно отслеживают тревожные сведения о попытке государственного переворота в Киргизии.

Цитата из видео: «Марс Сариев: «Злую шутку сыграла вертикаль власти в Узбекистане и «управляемые торпеды» в ней.» Канал: Дискуссионный клуб «Пикир» Марс Сариев.

Как пояснил политолог, тот факт, что обеспокоенность происходящим была высказана на таком высоком уровне, настораживает, так как местные спецслужбы пока не поделились никакими подробностями о случившемся.

«Некоторые эксперты высказывают предположение, что попытка переворота может быть связана с Мадумаровым (Адахан Мадумаров — депутат парламента Киргизии — прим. ИА Регнум). На него заведено уголовное дело, и парламент просят дать разрешение на его арест. Созвана комиссия. На юге страны начались митинги его сторонников. В этом отношении просматривается нехорошая тенденция, но ничего существенного», — сказал Сариев.

При этом он уточнил, что Мадумаров никак не тянет на такого решительного оппозиционера, которому по силам устроить в стране государственный переворот.

Гораздо более серьёзной выглядит версия, которая увязывает попытки дестабилизировать ситуацию с недавними визитами в страны региона ряда американских и европейских политиков.

Кроме того, он призвал не забывать, что буквально на днях в Киргизии прошла встреча в рамках «Европейский союз — Центральная Азия», которую посетил глава Евросовета Шарль Мишель.

«По всей видимости, европейцы ничего не добились и перешли к плану «Б» — жёсткий вариант», — сказал Сариев.

При этом он подчеркнул, что Запад при всём желании не сможет компенсировать Киргизии те колоссальные потери, которая она понесёт, дистанцировавшись от России.

«У нас целый месяц странные события происходили, — сообщил политолог. — С украинских IP-адресов «минировались» торговые центры, школы. Специально создавалась нервозная обстановка. В Оше (город на Юге Киргизии — прим. ИА Регнум) была захвачена исламистская террористическая группа».

Поэтому, как полагает эксперт, исламистский фактор в республике тоже присутствует, и он будет задействован, если в стране произойдёт дальнейшая дестабилизация.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что Государственный комитет национальной безопасности Киргизии задержал подозреваемых в попытке государственного переворота. Кого именно, пока не сообщается.

Комментируя эту ситуацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти новости очень тревожными и заверил, что в Кремле не располагают детальной информацией о происходящем, но внимательно следят за ситуацией.