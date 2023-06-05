Москва, 5 июня, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Тверская межрайонная прокуратура Москвы контролирует установление причин и обстоятельств пожара в здании в Оружейном переулке в центре столицы, сообщили в прокуратуре Москвы 5 июня.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

«По предварительной информации, возгорание произошло на 2-м этаже. В настоящее время идет тушение пожара, информации о пострадавших не поступало», — сообщается в официальном Telegram-канале надзорного ведомства.

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Ранее Telegram-канал Shot сообщил о пожаре в ресторане китайской кухни «Тан» в Оружейном переулке. На месте работают экстренные службы, отмечалось в сообщении.

Как сообщалось ранее, в ночь на 5 июня произошёл пожар в здании отдела ГИБДД в Железнодорожном районе Красноярска. По предварительным данным, в одном из кабинетов произошло короткое замыкание электропроводки. Пожарные потушили огонь за 40 минут. Пострадавших в результате инцидента не было.

4 июня в Советском районе Новосибирска произошло возгорание кровли здания больницы. Площадь пожара составила 1800 квадратных метров. В работах по тушению принимали участие 100 человек, было задействовано 33 единицы техники.