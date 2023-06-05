Система ПВО сбила воздушную цель на подлёте к Белгороду
Губернатор Гладков: воздушная цель сбита на подлёте к Белгороду
Белгород, 5 июня, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Система ПВО сработала по воздушной цели, подлетавшей к Белгороду. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 5 июня в своём Telegram-канале.
«Над Белгородом сработала система ПВО по воздушной цели на подлёте к городу», — написал глава региона.
Осколки повредили два автомобиля, в том числе машину скорой помощи. Сведения о повреждениях уточняются, по предварительным данным, пострадавших нет.
Как сообщало ИА Регнум, 611 снарядов выпустили украинские военные по территории Шебекинского городского округа Белгородской области за сутки 4 июня. Пострадавших от обстрелов не было. Обстрелам подверглись и другие районы области: Белгородский, Борисовский, Валуйский, Грайворонский. В Белгородском районе мирный житель получил осколочное ранение.