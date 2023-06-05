Белгород, 5 июня, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Система ПВО сработала по воздушной цели, подлетавшей к Белгороду. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 5 июня в своём Telegram-канале.

Mil.ru ПВО в действии

«Над Белгородом сработала система ПВО по воздушной цели на подлёте к городу», — написал глава региона.

Осколки повредили два автомобиля, в том числе машину скорой помощи. Сведения о повреждениях уточняются, по предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, 611 снарядов выпустили украинские военные по территории Шебекинского городского округа Белгородской области за сутки 4 июня. Пострадавших от обстрелов не было. Обстрелам подверглись и другие районы области: Белгородский, Борисовский, Валуйский, Грайворонский. В Белгородском районе мирный житель получил осколочное ранение.