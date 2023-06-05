Калининград, 5 июня, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Информация о взрыве на железнодорожных путях в Калининграде не соответствует действительности, заявил 5 июня руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

По его словам, в 12:32 от оператора системы «112» поступило сообщение о том, что на железнодорожных путях на проспекте Победы, 205 произошёл взрыв с последующим задымлением. На место были направлены отделение ПСЧ-5, специалисты главного управления МЧС.

«По прибытии группы следов и признаков взрыва не обнаружено. Повреждений не зафиксировано. Сообщение считаем фейком», — сказал Лысков РИА Новости.

Опроверг информацию о взрыве и руководитель пресс-службы КЖД Александр Першин. «Эту информацию я не подтверждаю. Никаких ограничений по движению у нас нет. После появления этой «утки» прошел поезд, машинист никаких замечаний не сообщил», — заявил он.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня в российских СМИ распространилась новость о том, что в Калининграде на железнодорожных путях около исправительной колонии произошёл взрыв. Сообщалось, что взрыв раздался на путях возле станции Брусничная, в 200 метрах от колонии номер 8.

Как сообщили CNN несколько источников, знакомых с информацией американской разведки, Украина создала в РФ сеть агентов, которые занимаются диверсиями на российской территории, и начала предоставлять им беспилотники украинского производства для атак.