Новокуйбышевск, Самарская область, 5 июня, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Две жительницы Новокуйбышевска Самарской области скончались, предположительно, после употребления сидра, проводится проверка, сообщили 5 июня в управлении Следственного комитета России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

«По версии следствия, накануне они употребляли спиртосодержащий напиток «Сидр», приобретенный в магазине города Новокуйбышевск и поставляемый с предприятия, расположенного в Красноглинском районе города Самары Самарской области. На предприятии в настоящее время проводятся следственные действия следователями и следователями — криминалистами следственного управления по Самарской области», — сообщается в Telegram-канале управления.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), отметили также в СК. По уголовному делу назначены судебные экспертизы.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что от отравления алкоголем в нескольких регионах Поволжья пострадали более 20 человек. В Ульяновской и Самарской областях восемь человек скончались. Случаи отравления были зафиксированы и в Удмуртии.

3-4 июня несколько жителей Димитровграда Ульяновской области были доставлены в больницы с диагнозом «отравление неустановленным веществом». Врачи оказали им помощь, однако шестеро из потерпевших скончались сразу. Специалисты Роспотребнадзора призвали не употреблять напиток «Мистер Сидр», произведёный в Самарской области. Было начато расследование и приняты меры по изъятию напитка из оборота.

По данным ИА Регнум, сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего индивидуального предпринимателя из Самарской области Анара Г. в связи с поставкой опасного напитка в магазины. Его допрашивают. По предварительным данным, при изготовлении сидра вместо этилового спирта был применён метиловый.