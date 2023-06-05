Вашингтон, 5 июня, 2023, 15:43 — ИА Регнум. В рядах ВСУ преобладает нацистская символика, и это может лишить Украину поддержки Запада. Об этом 5 июня написала газета The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Автор статьи обратил внимание на то, что двойственное отношение Украины к этим символам, а иногда их принятие рискует дать новую, мейнстримную жизнь образам, которые Запад пытался уничтожить на протяжении более полувека.

«Что меня беспокоит в украинском контексте, так это то, что люди на Украине, занимающие руководящие должности, либо не признают, либо не хотят признавать и понимать, как эти символы воспринимаются за пределами Украины», — приводит газета слова исследователя группы расследований Bellingcat (организация, признанная в РФ нежелательной), изучающего международные ультраправые движения Майкла Колборна.

По его мнению, украинцы должны всё больше осознавать, что эти изображения подрывают поддержку страны.

Отмечается, что пока такие изображения не подорвали международную поддержку Украины, при этом данная ситуация поставила дипломатов, западных журналистов и правозащитные группы в затруднительное положение, так как если они будут открыто говорить про наличие нацистских образов в рядах ВСУ, то признают, что Россия была права, начав спецоперацию. При этом, их молчание позволит распространиться этим идеям.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил, что российские бойцы и их командиры сегодня сражаются в зоне специальной военной операции с прямыми последователями нацизма. Путин подчеркнул, что нынешние и будущие поколения должны свято хранить историческую правду о Второй мировой войне и понимать, какими разрушительными последствиями чревато любое попустительство национализму, антисемитизму и ксенофобии.