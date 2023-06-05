Вашингтон, 5 июня, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Украина создала в РФ сеть агентов, которые занимаются диверсиями на российской территории, и начала предоставлять им беспилотники украинского производства для атак, сообщили 5 июня CNN несколько человек, знакомых с информацией американской разведки.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Два американских чиновника заявили телеканалу, что нет никаких доказательств того, что какие-либо удары беспилотников были нанесены с использованием беспилотников, предоставленных США.

В статье отмечается, что официальные лица не могут точно сказать, как Украине удалось доставить беспилотники на территорию России. Однако два источника CNN утверждают, что Киев использовал» хорошо отработанные маршруты контрабанды, которые можно использовать для отправки беспилотников или их компонентов в Россию, где они затем могут быть собраны».

Как сообщал 5 июня официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, украинские власти продолжают попытки провести теракты в отношении мирного населения в приграничных регионах России.

Власти Украины, в свою очередь, заявили о намерении продолжать осуществлять теракты на территории России. К таким действиям Киев подстрекают западные «партнёры», прежде всего Великобритания, отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Заявления западных политиков о том, что они якобы не одобряют удары ВСУ по России — ложь, добавил министр.