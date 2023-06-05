Самара, 5 июня, 2023, 15:22 — ИА Регнум. Две женщины, умершие от отравления некачественным яблочным сидром в самарском Новокуйбышевске, употребляли тот же напиток, что и погибшие в Ульяновской области. Об этом сообщила 5 июня пресс-служба следственного управления СКР по Самарской области.

Кадр из видео Емкости с напитком на предприятии в Красноглинском районе Самары

Жительницы Новокуйбышевска скончались в ночь на 5 июня. По данным следствия, накануне они выпили спиртосодержащий напиток «Сидр», который приобрели в одном из местных магазинов. Он был изготовлен на предприятии в Красноглинском районе Самары.

На предприятии проводятся следственные действия. В рамках уголовного дела, возбужденного после гибели людей, назначены необходимые судебные экспертизы.

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Ранее в ульяновском главке СКР сообщили о задержании предпринимателя, который производил алкогольную продукцию в посёлке Винтай Красноглинского района Самары, а затем поставлял её в магазины на территории Самарской и Ульяновской областей. Предположительно, он использовал ядовитый метанол вместо этилового спирта при изготовлении сидра. По данным ИА Регнум, это 32-летний Анар Г.

По информации Telegram-канала «112», из-за отравления поддельным сидром в Самарской и Ульяновской областях умерли 12 человек, ещё 12 пострадавших остаются в больнице. Два случая с тяжёлыми отравлениями сидром произошли в Удмуртии. Медики оценивают состояние 20-летнего юноши и 34-летней женщины как критическое.