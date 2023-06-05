Мариуполь, ДНР, 5 июня, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Аэропорт Мариуполя можно будет использовать для гражданских перевозок начиная с 2024–2025 года, если позволит ситуация, заявил 5 июня на встрече с президентом России Владимиром Путиным министр транспорта Виталий Савельев.

Kremlin.ru Министр транспорта Виталий Савельев

В новых регионах России будут восстановлены ещё четыре аэропорта — в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне, но это произойдёт позднее, отметил министр.

«Мы сейчас занимаемся подготовкой проектно-сметной документации. Считаем, что, если позволит обстановка, в течение 2024–2025 годов мы сможем задействовать этот аэропорт (в Мариуполе — ред.). Остальные будут чуть позже, поэтапно, потому что там есть разрушения», — сказал Савельев.

Полеты гражданских судов в новые регионы России «по известным причинам» пока выполняться не будут, сообщил в марте 2023 года глава Росавиации Александр Нерадько. Первым из аэропортов, расположенных в новых регионах, будет восстановлен аэропорт в Мариуполе, в перспективе будут реконструированы и другие аэродромы и посадочные площадки, проекты уже подготовлены и переданы в Министерство транспорта, отметил он.

Аэропорт Мариуполя уже используется для военных целей, рассказал Владимиру Путину во время его поездки в Мариуполь в марте 2023 года вице-премьер Марат Хуснуллин. Взлётно-посадочная полоса «более-менее сохранилась», отметил он. Начать реконструкцию планируется в конце 2023 года, закончить — в 2025-м, добавил Хуснуллин.