Донецк, 5 июня, 2023, 14:55 — ИА Регнум. ВСУ в последние дни предприняли несколько попыток наступать на авдеевском направлении, украинские войска были отброшены, боестолкновения продолжаются. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

По его словам, в последние дни противник предпринимает контрнаступательные действия на авдеевском направлении.

«В районе населённого пункта Водяное достаточно серьёзными силами противник попытался занять позиции, в результате ожесточенных боёв противник как минимум частично был отброшен, но боестолкновение ещё продолжается, помогает артиллерия», — сообщил Пушилин, добавив, что ВСУ пытались предпринимать действия в направлении населённого пункта Опытное, но были отброшены, противник понёс потери.

Как передавало ИА Регнум, по информации Минобороны России, 4 июня противник предпринял безуспешную попытку крупномасштабного наступления на южнодонецком направлении. Так, ВСУ задействовали шесть механизированных и два танковых батальона. Противник поставленных целей не добился. ВС России уничтожили две польские САУ Krab, бившие по Белгородской области.