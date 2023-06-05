Рязань, 5 июня, 2023, 14:49 — ИА Регнум. В возрасте 67 лет ушёл из жизни Андрей Торхов, сообщается на сайте Рязанского ТЮЗа, в котором артист служил с 2011 года.

Кадр из видео Андрей Торхов

«Это был человек с богатой творческой биографией, имевший мощный, яркий талант», — говорится в некрологе.

Торхов служил в Театре им. Евгения Вахтангова, Челябинском театре драмы им. Самуила Цвиллинга, Рязанском театре драмы и Рязанской областной филармонии.

Андрей Торхов также снялся в фильмам «След», «Огни большого города», «Законы улиц» и других.