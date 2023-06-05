Брюссель, 5 июня, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Бельгия намерена изучить вопрос попадания бельгийских винтовок к террористам, организовавшим атаку на город Шебекино в Белгородской области. Речь идёт о штурмовых винтовках SCAR, которые ранее бельгийская сторона отправила на Украину. Как пояснил 5 июня премьер-министр Бельгии Александр де Кроо в эфире телеканала RTBF, разведслужбы и военные уже получили задание проанализировать ситуацию и изучить соответствующие контакты.

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«У меня пока нет подтверждения, мы изучаем ситуацию», — сказал политик, напомнив о существовании чётких правил использования оружия, безвозмездно переданного Киеву.

По его словам, такое оружие предназначено якобы исключительно для оборонительных целей на украинской территории. Как оно оказалось на территории России, предстоит выяснить министру обороны Бельгии Людивину Дедондеру и главе МИД страны Аджу Лябибу. Накануне, 4 июня бельгийская газета Soi известила, что они как можно скорее свяжутся с украинскими властями для получения разъяснений.

При этом политолог Игорь Шатров в беседе с ИА Регнум счёл лицемерным расследование Бельгии. По его словам, Киев не будет оправдываться, а в Бельгии все изначально понимали, какая судьба ждёт поставленное Украине оружие. Теперь же Брюссель пытается создать хорошую мину при плохой игре, показать, что он якобы не провоцирует конфликт.

Тем временем, вернувшийся с Украины британский наемник Джозеф Макдональд рассказал о шокирующем уровне коррупции в ВСУ. В частности, он стал свидетелем исчезновения прямо во время марша двух грузовиков, до отказа забитых оружием. На одном перевозили штурмовые винтовки M4 и SCAR-Heavy, противотанковые комплексы Javelin и пулеметы M240. Второй был загружен боеприпасами, информирует «Российская газета».

О проникновении диверсантов ВСУ в Белгородскую область стало известно 22 мая, восемь мирных граждан получили ранения, информировал губернатор региона Вячеслав Гладков. Уже на следующий день в Минобороны сообщили, что диверсантов удалось заблокировать и ликвидировать, а немногочисленные остатки отбросить на территорию Украины, где по ним продолжили бить до полной ликвидации, уничтожив в общей сложности более 70 террористов.

О применении бельгийских винтовок среди прочего западного оружия при атаке в Белгородской области писала The Washington Post. Помимо непосредственно оружия применялся и транспорт, в частности три бронемашины с усиленной противоминной защитой класса MRAP. Их предоставили США, и на них боевики вторглись на российскую территорию. Ещё одна такая бронемашина прибыла на Украину из Польши.

«На прошлой неделе мы четко заявили, что не поддерживаем использование оборудования американского производства для атак внутри России», — прокомментировал ситуацию журналистам представитель Госдепа.

Как сообщало ИА Регнум, Бельгия получила 200 млн евро в качестве доходов от замороженных российских активов и направит все средства на оказание помощи Киеву, информировал Александр де Кроо, выступая 4 мая вместе с нидерландским коллегой Марком Рютте и украинским президентом Владимиром Зеленским в Гааге. Де Кроо считает передачу Киеву российских активов допустимой «с экономической и моральной точки зрения».

Между тем, российские дипломаты еще весной 2022 года отправляли НАТО ноту из-за поставок вооружений киевскому режиму. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что все вооружения Запада станут законной целью в ходе специальной операции и будут уничтожены. Также отмечалось, что доставка оружия лишь затягивает конфликт и увеличивает страдания украинского народа.