Донецк, 5 июня, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил о серьёзном продвижении ВС России в Марьинке.

Андрей Рубцов/ТАСС Работа расчетов минометов 2С4 «Тюльпан» в зоне СВО

По его словам, Марьинка сейчас является одним из самых горячих направлений.

«Чеченские подразделения…очень серьёзно потеснили противника», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА Регнум, ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что отряд специального назначения «Ахмат» в течение минувших суток вёл активные боевые действия на донецком направлении в центральной части Марьинки.