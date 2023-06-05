Киев, 5 июня, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Сообщения о смерти начальника главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова не соответствуют действительности, заявили 5 июня в киевском «центре противодействия дезинформации».

Иван Шилов ИА REGNUM Кирилл Буданов

«От имени украинских СМИ распространяется новость якобы о смерти Кирилла Буданова. По этим сообщениям, начальник украинской разведки погиб от недавнего ракетного удара, а в национальном центре «Украинский дом» уже даже продолжается подготовка к его захоронению», — сообщили в Telegram-канале центра.

По заявлению киевского ведомства, недостоверные сообщения распространяет «российская пропаганда».

В последний раз Буданов появлялся на публике 29 мая. Тогда он записал видеообращение, в котором пригрозил ответом на ракетные удары по военным объектам на Украине. 30 мая ВСУ предприняли попытку атаковать беспилотниками Москву и Подмосковье.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это попыткой киевского режима ответить на удары по одному из центров принятия решений в Киеве. Также 30 мая президент России Владимир Путин заявил о нанесении удара по штабу военной разведки минобороны Украины.

В некоторых украинских СМИ отмечалось, что удар был нанесён по офису главного управления разведки минобороны Украины на Рыбальском острове в Киеве. «Страна» сообщала, что въезд на остров был перекрыт в течение нескольких дней.