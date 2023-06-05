Донецк, 5 июня, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Ситуация на флангах под городом Артёмовском в ДНР очень тяжёлая, но контролируемая. Об этом 5 июня заявил врио главы республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

ТАСС Артемовск

«Что касается флангов: ситуация очень тяжёлая, сложная, но контролируемая», — сказал Пушилин.

Он добавил, что противник не предпринимает активных действий в плане продвижения живой силы, но продолжает постоянные обстрелы города.

По словам главы ДНР, непрекращающиеся обстрелы не дают наладить полноценную работу штаба по оказанию помощи освобождённым территориям.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 1 июня Пушилин заявил, что военные сапёры уже частично очистили Артёмовск от снарядов, но для полного разминирования города потребуется не один месяц. По его словам, осталось очень много неразорвавшихся снарядов, а также ловушек, которые украинские военные оставляли в городе.