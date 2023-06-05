Москва, 5 июня, 2023, 14:51 — ИА Регнум. Запрос Бельгии к Киеву с требованием объяснить использование бельгийского оружия при атаке диверсантов на Белгородскую область создаёт обманную видимость осуждения ВСУ и являет собой пример лицемерного фарса. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее власти Бельгии заявили о намерении направить запрос Киеву с требованием объяснить факт использования бельгийского оружия при атаке на Белгородскую область. Премьер Бельгии Александр де Кроо поручил спецслужбам прояснить вопрос использования переданного Украине вооружения. Министр обороны страны Людивин Дедондер и глава МИД Аджа Лябиб подчеркнули, что поставки предназначены для обороны и его нельзя использовать на территории России.

По словам политолога Шатрова, такими лицемерными заявлениями Бельгия пытается обелить свою репутацию и отказаться от соучастия в эскалации конфликта.

«Киев не будет оправдываться. А всё это заявление — пример циничного лицемерного фарса. В Бельгии все всё понимали. Но пытаются создать такую хорошую мину при плохой игре, показать, что они не провоцируют конфликты, а помогают Украине защищать себя от агрессора. Все эти разговоры в пользу бедных. Пытаются снять с себя ответственность, что якобы не при чём», — подчеркнул Шатров.

Политолог отметил, что Брюссель выступает и как столица НАТО и всего Евросоюза. Таким образом получается, что бельгийские власти сразу выражают лживый протест в использовании оружия по территории России от лица чиновников альянса. По мнению эксперта, страны НАТО всё время пытаются снять с себя обвинения об участии и эскалации конфликта на Украине, которые пока довольно мягко выносит Москва.

«Страны НАТО уже сами взволнованы тем, что участвуют в конфликте. Это заявление сделано, чтобы сказать Москве, что они якобы не при делах, что по России удары не одобряли. Но лицемерно и подло им говорить, что они якобы против использования этого вооружения в России, но одобряя его применение в отношении непризнанных территорий», — отметил политолог.

Эксперт напомнил, что западные страны по-прежнему считают территорией Украины Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Шатров обратил внимание, что таким образом они одобряют применение оружия на этих землях и против мирного населения, что недопустимо. Также, по мнению политолога, на фоне сделанных Киеву замечаний Запад всё равно не остановится и продолжит поставки вооружения на Украину.

В опубликованном ранее расследовании Washington Post сообщается, что оружие, поставленное на Украину бельгийскими властями, недавно использовала украинская диверсионная группа при атаке на Белгородскую область в России. Террористы использовали транспорт и оружие из США, Бельгии, Польши и Чехии.

Ранее ИА Регнум сообщило о проникновении диверсантов ВСУ в Белгородскую область 22 мая. О ситуации доложили президенту России Владимиру Путину. В регионе ввели режим контртеррористической операции. Следственный комитет возбудил дело по шести статьям Уголовного кодекса. Все диверсанты были разгромлены и отброшены на территорию Украины.