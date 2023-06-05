Пермь, 5 июня, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Следователи проверяют информацию о воспитательнице, истязающей воспитанников одного из детских садов в Перми. Об этом сообщили 5 июня в пресс-службе краевого главка СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

Ранее на странице «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что дети стали жаловаться на рукоприкладство со стороны воспитателя. Родители, обсуждая ситуацию между собой, выяснили, что педагог нецензурно выражается при детях, обзывает их, бьёт по лицу. Женщину якобы переводят из одной группы в другую, чтобы не увольнять.

«По размещенным в СМИ сведениям об истязании воспитателем детей в детском саду города Перми организована доследственная проверка», — сообщили в СКР.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле в подмосковной Балашихе возбудили уголовное дело в отношении воспитательницы, которая избила в детском саду ребёнка с ДЦП. В феврале в Краснодаре 25-летнюю женщину-педагога обвинили в жестоком обращении с дошкольниками. Воспитатель била детей за любую провинность и непослушание.