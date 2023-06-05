Москва, 5 июня, 2023, 14:36 — ИА Регнум. Министерство транспорта России планирует выделить в 2023 году почти 75 млрд рублей на ремонт 761 км автомобильных дорог и 26 искусственных сооружений на них в новых регионах, сообщил 5 июня глава министерства Виталий Савельев на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

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По его словам, в 2022 году было отремонтировано 594 км дорог.

«Деньги у нас есть. В прошлом году мы потратили 53 млрд рублей, в этом году у нас практически 75 млрд рублей, и примерно в таком же объёме мы выполняем работы в 2024 и 2025 годах», — подчеркнул чиновник.

Как ранее сообщало ИА Регнум, четыре новых региона — Донецкая народная республика (ДНР), Луганская народная республика (ЛНР), а также Херсонская и Запорожская области — вошли в состав РФ в конце сентября 2022 года по итогам референдумов. Президент России в феврале заявил о необходимости вывести жизненный уровень в этих субъектах на общероссийские показатели.

На совещании с постоянными членами Совета безопасности 5 апреля глава государства призвал как можно быстрее интегрировать новые российские регионы в правовое пространство страны.

В мае заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин сообщил о подписании региональных программ социально-экономического развития новых регионов России. Реализация этих программ направлена на интеграцию субъектов в правовое, экономическое, культурное и образовательное пространство России к 2030 году. Программы также направлены на повышение уровня жизни граждан новых субъектов до среднероссийских показателей.