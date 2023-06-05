Вашингтон, 5 июня, 2023, 14:32 — ИА Регнум. На борту упавшего в США самолёта Cessna Citation находилась семья бизнесмена Джона Румпеля, который жертвовал деньги кандидатам-республиканцам, в том числе в фонд бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом 5 июня сообщает The Daily Beast.

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации издания, за последние несколько лет от Румпеля в фонд Трампа поступили сотни тысяч долларов. Отмечается, что жена бизнесмена Барбара входит в женский руководящий совет Национальной стрелковой ассоциации и «имеет прямые связи с офисом» экс-главы государства.

Ранее Румпель сообщил The New York Times, что на борту разбившегося самолёта находились его дочь и двухлетняя внучка, а также няня и пилот.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июня власти США подняли в небо боевые истребители из-за пролетевшего над Вашингтоном бизнес-джета Cessna Citation. Отмечалось, что джет нарушил воздушное пространство американской столицы.

В федеральном управлении гражданской авиации уточнили, что Cessna Citation разбился, врезавшись в гористую местность на юго-западе Вирджинии.