Калининград, 5 июня, 2023, 14:26 — ИА Регнум. В Калининграде на железнодорожных путях около исправительной колонии произошёл взрыв. Об этом 5 июня сообщило агентство «Интерфакс», ссылаясь на источник в экстренных службах.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

«Взрыв раздался на путях возле станции Брусничная, в 200 метрах от колонии номер 8», — приводит агентство слова собеседника.

Отмечается, что в результате было повреждено железнодорожное полотно. Информации о пострадавших нет.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что на автодороге М3 «Украина» рухнули два беспилотника. По его информации, утром 5 июня на автотрассе М3 «Украина» на 299-м км (Жиздра) и на 283-м км (Думиничи) упали два беспилотных летательных аппарата. Детонации не произошло, территория оцеплена, сообщил он, добавив, что на месте работают сотрудники оперативных служб, специалисты организовали пути объезда.