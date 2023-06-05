Воронеж, 5 июня, 2023, 14:14 — ИА Регнум. После сообщений жителей Воронежской области об очередных взломах частот радиовещания правительство региона заявило, что ситуация в регионе продолжает оставаться контролируемой властями и правоохранительными органами.

Иван Шилов ИА REGNUM Взлом

«Жители Воронежской области сообщают об очередных взломах частот радиовещания. Официально сообщаем, что ситуация в регионе продолжает оставаться контролируемой властями и правоохранительными органами», — говорится в официальном Telegram-канале правительства Воронежской области.

Отмечается, что причин для беспокойства нет. Принятие дополнительных решений для сохранения стабильной обстановки в Воронежской области сейчас не требуется, говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, показанное в некоторых телесетях «экстренное обращение» президента России Владимира Путина — это результат взлома, сообщил журналистам 5 июня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Специалисты уже взяли ситуацию под контроль. Никакого экстренного телеобращения президента 5 июня не было, добавил Песков.