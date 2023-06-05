Красноярск, 5 июня, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Пятилетний ребёнок выпал с балкона на восьмом этаже в Советском районе Красноярска, его госпитализировали. Об этом сообщила 5 июня пресс-служба регионального главка МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Мальчик находился один в квартире на улице 60 лет образования СССР в микрорайоне Солнечный. Его мать отлучилась из дома по делам.

«Ребёнок вышел на балкон, забрался на стул и упал на землю», — сообщили в полиции.

У мальчика диагностированы травмы различной степени тяжести. Семья ранее не попадала в поле зрения правоохранительных органов.

Как сообщало ИА Регнум, в конце мая двухлетний мальчик упал с высоты третьего этажа в Санкт-Петербурге, он облокотился на москитную сетку. Ребёнок получил травмы головы и многочисленные ушибы, его госпитализировали в тяжёлом состоянии.