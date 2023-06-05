Москва, 5 июня, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Возвращение тяжелого атомного ракетного крейсера (ТАРК) «Адмирал Нахимов» в состав военно-морского флота России может означать возрождение российского потенциала в этой области и укрепления стратегических интересов в мире, отмечает испанское издание La Razón (перевод ИА Регнум).

Минобороны России Крейсер «Адмирал Нахимов»

«Атомный боевой крейсер «Адмирал Нахимов» проходит модернизацию и, как ожидается, приступит к ходовым испытаниям в конце этого года. <…> Возвращение «Адмирала Нахимова»… станет важной вехой для российского военно-морского флота», — пишет издание.

La Razón указывает на ускорение работ после «возможно, самого длительного ремонта в мировой истории». Крейсер, выведенный из эксплуатации в 1999-м и находящийся в процессе модернизации с 2006-го, сейчас проходит дозаправку, ведутся работы по электроснабжению, в ходе которых «было установлено более 5 тысяч единиц оборудования и проложено около 200 км труб и 1800 километров кабелей».

Испанское издание рассматривает сообщение о скором вводе в эксплуатацию ТАРК «Адмирал Нахимов» в контексте «недавних заявлений о значительном прогрессе в области судостроения и ремонта» кораблей российского ВМФ.

Сосредоточив внимание на строительстве и модернизации боевых кораблей, Россия стремится восстановить свои позиции военно-морской силы мирового значения — по результатам чего можно сделать вывод о том, какую позицию Москва займет в мире, резюмирует La Razón.

Ранее, 30 мая, министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил, что атомный крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на ходовые испытания к концу 2023-го. Как уже говорилось выше, о начале модернизации корабля было заявлено в 2006-м, но фактически активная работа на заводе «Севмаш» в Северодвинске велась лишь с 2013 года. Окончательное завершение усовершенствования корабля (включая оснащение высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон») запланировано на 2024 год.

О том, что «Адмирал Нахимов» вернётся в состав ВМФ в 2024 году, ранее сообщил также гендиректор «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов.

После введения в эксплуатацию крейсер будет выполнять задачи в составе Северного флота России. Шойгу также напомнил, что «Объединённая судостроительная корпорация» строит или ремонтирует в данный момент 62 корабля ВМФ.

ТАКР «Адмирал Нахимов» — советский и российский крейсер проекта 1144.2М «Орлан», ранее назывался «Калинин». Является кораблём 1-го ранга — к ним относятся корабли водоизмещением более 5 тысяч тонн, предназначенные для действий в дальней морской и океанской зоне, как в одиночку, так и в составе соединений: авианосных и корабельных ударных групп. Крейсер спущен на воду в 1986 году, два года спустя вступил в строй. Нынешнее название носит с 1992 года.