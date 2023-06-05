Донецк, 5 июня, 2023, 14:01 — ИА Регнум. В ходе контрбатарейной борьбы Вооружённые силы России уничтожили две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, которые наносили удары по российской территории. Об этом 5 июня сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

(сс) К2хе САУ Krab.

По его словам, в результате огневого поражения были ликвидированы свыше 10 террористов, уничтожены две лодки и один бронеавтомобиль.

Помимо этого, в ходе контрбатарейной борьбы было подавлено пять украинских миномётных взводов, а также уничтожены боевая машина РСЗО «Град» около города Волчанск Харьковской области, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, наносившие удары по российской территории.

Как передавало ИА Регнум, по информации Минобороны России, 4 июня противник предпринял безуспешную попытку крупномасштабного наступления на южнодонецком направлении. Так, ВСУ задействовали шесть механизированных и два танковых батальона. Противник поставленных целей не добился.