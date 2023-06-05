Москва, 5 июня, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Вышедшее в эфир в некоторых теле — и радиосетях «экстренное обращение» президента России Владимира Путина — это результат взлома, сообщил журналистам 5 июня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Александр Демьянчук/ТАСС Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Специалисты уже взяли ситуацию под контроль. Никакого экстренного телерадиообращения президента 5 июня не было, добавил Песков.

«[Обращения] точно не было. Действительно, в некоторых регионах был взлом. В частности, я знаю, что был взлом на радио «Мир» и в некоторых сетях. Сейчас это все уже ликвидировано, взято под контроль. Сейчас разбираются службы», — сказал пресс-секретарь президента ТАСС .

Ранее сообщалось о трансляции на нескольких радиочастотах в Воронежской и Ростовской областях «экстренного обращения президента».

4 июня советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в республике отключили трансляцию несколько местных кабельных операторов из-за их взлома. Результатом взлома стала демонстрация угрожающих видеороликов, подготовленных в Киеве, вещание было отключено. Эфирное телевидение продолжало работать в обычном режиме.